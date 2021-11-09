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استقالة ثاني وزير خلال أسبوع في بيرو

9 - نوفمبر - 2021

علم بيرو

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قال والتر إديسون أيالا غونزاليس وزير دفاع بيرو، إنه قدم استقالته يوم الاثنين. وأصبح بذلك ثاني وزير يترك منصبه في هذه الدولة في الأسبوع الأخير.

وأضاف الوزير، في تغريدة على تويتر: “أسلم منصبي إلى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشكر بلدي وأؤدي واجبي تجاه البلاد”.

ووفقا لصحيفة El Comercio المحلية، جاءت استقالة وزير الدفاع، بأن أن اشتكى بعض كبار المسؤولين العسكريين من الضغوط المزعومة من جانب الوزير لترقية أشخاص مقربين من الرئيس بيدرو كاستيلو.

في 2 نوفمبر، استقال لويس بارانزويلا وزير داخلية بيرو، بعد اتهامه بتنظيم حفلة في انتهاك للحظر الذي فرضته وزارة الداخلية نفسها خلال الوباء، بحسب وكالة “تاس”.

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