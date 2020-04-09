استقالة رئيس البحوث في الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

استقال رئيس مجلس البحوث في الاتحاد الأوروبي البروفيسور ماورو فيراري، بسبب اعتراضه على طريقة تعامل الاتحاد مع جائحة كورونا، وفقا لصحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية.

وأعرب ماورو عن خيبة أمله من آليات الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة، مشيراً إلى أنها لا تشبه المثل العليا للتعاون الدولي التي يدعمها.

وأكد وجوب التعامل مع تفشي الفيروس بأفكار وطرق جديدة، ولتحقيق ذلك “يجب على مجلس البحوث الأوروبي توظيف عدد أكبر من العلماء، وعدم الاكتفاء بتمويل طلبات البحث التي يقدمها العلماء”.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاملت مع للوباء بطرق مختلفة، مما يدل على أنه عندما تحدث حالة طوارئ، تحدد كل دولة مسارها الخاص، ويتم التخلي عن مبادئ الاتحاد العليا.

ففي السويد، على سبيل المثال، كان قرار الحكومة هو تجنب عمليات الإغلاق واقتصار حظر التجول على كبار السن الذين بقوا في منازلهم، فيما يعمل معظم السكان كالمعتاد، في وقت عانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا من عدد القتلى، وتعمل خدماتهم الطبية على مدار الساعة لتقديم المساعدة وتجنب الانهيار.

أما فنلندا فقد أعلنت أنها على عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لديها الكثير من الإمدادات الطبية ومعدات الطوارئ في المخزون بسبب سياسات الطوارئ التي تعتمدها.

بينما أعلنت كل من النرويج والنمسا والدانمارك تخفيف إجراءات الإغلاق والعزل الصحي، بدءاً من منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم السماح بفتح بعض المحلات والمقاهي والمدارس.

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير بسبب تفشي الفيروس، فقد سجلت أكثر من 750 ألف حالة إصابة بالفيروس، كما سجلت أكثر من 50 ألف حالة وفاة.