الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

منذ 11 دقيقة
ماريو دراجي

ماريو دراجي

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قالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراجي قدم استقالته، الخميس، إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.

وكان ماريو دراجي قد دعا إلى الوحدة في صفوف ائتلافه الواسع ثمنا لبقائه في منصبه، وذلك بعدما رفض الرئيس استقالته الأسبوع الماضي في أعقاب نزاع حكومي.

وحدد دراجي سلسلة من المشكلات التي تواجه البلاد تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى عدم المساواة الاجتماعية وارتفاع الأسعار، وقال إن الأحزاب السياسية بحاجة إلى دعمه إذا واصل قيادة البلاد إلى انتخابات مقررة في النصف الأول من 2023.

وتساءل دراجي في كلمة أمام الغرفة العليا في البرلمان “هل الأحزاب وأنتم (البرلمانيين) على استعداد لإعادة بناء هذا الاتفاق؟”، مضيفا أن هذا ما يطالب به الإيطاليون.

وقدم دراجي استقالته الأسبوع الماضي بعدما رفضت حركة ‭5‬ نجوم دعم الائتلاف في تصويت برلماني على الثقة.

ورفض الرئيس سيرجيو ماتاريلا استقالة دراجي وطلب منه العودة إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إنعاش إدارته التي تعمل منذ 18 شهرا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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