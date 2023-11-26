الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه

منذ 55 دقيقة
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أنه قبل استقالة رئيس جهاز المخابرات ونائبيه، اليوم الأحد.

ولم يحدد مكتب يون أي أسباب للإستقالات. لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع مشكلات خلال تغييرات سابقة لمن يشغلون المناصب في جهاز المخابرات الوطنية.

وقال مكتب الرئيس إنه عيّن اثنين من كبار المسؤولين في جهاز المخابرات الوطنية لتولي منصبي النائب على الفور، لكنه لم يقم بعد بترشيح من سيشغل منصب الرئيس في انتظار أن يخضع ذلك لجلسة برلمانية.

وكان الدبلوماسي المخضرم الذي يتمتع بخبرة في شؤون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، كيم كيو هيون، قد أشرف على جهاز المخابرات الوطنية منذ أن تولى يون منصبه في أيار/ مايو 2022.

وأفاد مكتب يون في بيان عن رئيس جهاز المخابرات المستقيل، بأنه “عمل كيم على إعادة وضع جهاز المخابرات الوطنية على رأس أجهزة المخابرات الأمنية في البلاد خلال تغيير في الحكومة وعلى بناء نظام تعاون مع أجهزة المخابرات في الدول الصديقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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