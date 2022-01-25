استقالة رئيس شركة NSO المنتجة لبرنامج التجسس بيغاسوس

أعلن آشر ليفي، رئيس شركة NSO، استقالته من منصبه وسط تقارير عن أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج “بيغاسوس” للتجسس الذي تملكه هذه المجموعة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية عن ليفي وNSO قولهما إنها خطوة أساسية لأن ليفي كان رئيسًا بالنيابة عن الصندوق الإنجليزي Novalpina Capital، وبمجرد أن أنهى الصندوق مشاركته مع NSO واستبدلت مجموعة Berkeley Research Group، تم تعيين مدير جديد هو فينبار أوكونور.

وكان ليفي ترأس مجموعة NSO اعتبارا من أبريل 2020، ومنذ ذلك الحين تم الكشف عن انتهاكات حقوقية من قبل الحكومات التي تستخدم برنامج “بيغاسوس” للتجسس الذي تنتجه هذه المجموعة.

والأسبوع الماضي كشفت “كالكاليست” أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت البرنامج لسنوات لتعقب رؤساء بلديات ومتظاهرين في مظاهرات شارع بلفور التي كانت تخرج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

من جهته، نفى الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، جملة وتفصيلا هذه الأنباء، مؤكدا أن الشرطة تعمل وفقا للقانون وتماشيا مع الأوامر الصادرة عن المحاكم”.