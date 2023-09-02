استقالة زعيم ناجورنو قرة باغ بسبب حصار أذربيجان

استقال الزعيم الانفصالي لإقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه وسط نقص الأغذية والوقود على نطاق واسع نتيجة حصار أذربيجان المستمر منذ عام تقريبا للجيب.

وقال أرايك هاروتيونيان المنحدر من أصل أرمني في بيان الخميس “سأتقدم غدا باستقالتي من منصب رئيس الجمهورية إلى شعب جمهورية أرتساخ وللمجلس الوطني لأرتساخ”.

وأرتساخ هو الاسم الأرميني للجيب.

وأشار هاروتيونيان إلى أن رئاسته عائق أمام المفاوضات مع أذربيجان وأن “الصعوبات في البلاد قوضت إلى حد بعيد الثقة بالسلطات”.

ونال جيب قرة باغ الاستقلال فعليا بعد حرب في أوائل تسعينيات القرن الماضي. لكن المجتمع الدولي يعترف به جزءا من أذربيجان رغم أن أغلب سكانه البالغ عددهم 120 ألفا من أصل أرمني.

استعادت أذربيجان في 2020 أراضي في قرة باغ وحوله في حرب ثانية جعلت الإقليم معتمدا على قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة بموجب اتفاق لوقف إطلاق نار توسطت فيه موسكو.

وواجه هاروتيونيان الذي كان رئيسا في هزيمة 2020 مطالبات بالاستقالة، لكنها زادت منذ ديسمبر كانون الأول عندما بدأت أذربيجان حصارا لممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط قرة باغ بأرمينيا والذي يعتمد عليه الجيب.

وتنفي أذربيجان فرضها حصارا على ممر لاتشين وتقول إن ثمة طرقا بديلة متاحة لإعادة إمداد قرة باغ عبر الأراضي الأذرية.

ويشهد الإقليم خلال الحصار نقصا حادا في الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.