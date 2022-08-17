استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي.. والسيسي يعينه مستشاراً

قال التلفزيون المصري الرسمي، اليوم الواقع في 17 آب 2022 إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد نفى قبل أيام استقالة طارق عامر، تزامناً مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري.

وكشف جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري حينها، عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكداً أن فترة توليه منصبه تنتهي في نوفمبر من العام المقبل.

كانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

وعين عامر محافظاً للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري.