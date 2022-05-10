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استقالة مفاجئة للمتحدث باسم القضاء في إيران

10 - مايو - 2022
ذبيح الله خداييان

ذبيح الله خداييان

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بشكل مفاجئ ودون الكشف عن الأسباب، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، ذبيح الله خداييان، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.

وقال خداييان خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في مبنى السلطة القضائية: “قدمت استقالتي إلى القضاء”.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحكومة، إنه سيتم تعيين شخص بدلا من “ذبيح الله خداييان”.

وأكدت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري، أن “ذبيح الله خداييان سيتم تعيينه بمنصب رئيس وكالة التفتيش الوطنية”.

ولم تكشف السلطة القضائية بعد عن أسباب الاستقالة، وكذلك الشخص الذي سيتم تعيينه، كما لم يتضح فيما إذا خداييان سيتم تعيينه بمنصب جديد.

وفي 25 من آب/أغسطس الماضي، تم تعيين “خداييان” بمنصب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، وكان قبل ذلك يتولى منصب رئيس جهاز تسجيل أملاك الدولة وسنداتها.

وشهد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعيين خداييان بمنصب رئيس هيئة التفتيش العامة من قبل غلام حسين محسني إيجي رئيس السلطة القضائية.

وقد تسلم خداييان العديد من المناصب كانت بدايتها عام 2006 في منصب رئيس قضاة مقاطعة لرستان غرب إيران، ثم بعد 2010 جرى تعيينه بمنصب رئيس قضاة محافظة فارس (جنوب).

وبعد حوالي سنوات قضاها في فارس جرى تعيينه بمنصب رئيس قضاة المحافظة تحت ذريعة “لأدائه الإيجابي”.

ويهيمن التيار الأصولي المتشدد على جهاز السلطة القضائية في إيران، وهو الجهاز الذي يعده المعارضون أداء لقمع أصوات المناهضين للنظام.

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