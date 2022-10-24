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استقرار أسعار النفط بعد بيانات حول ضعف الطلب الصيني

منذ 3 دقائق
أسعار النفط

النفط- تعبيرية

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استقرت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيفا في سبتمبر أيلول، إذ أدت سياسات مجابهة كوفيد-19 الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1356 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها اثنين بالمئة الأسبوع الماضي. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول سنتين اثنين إلى 85.03 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات جمركية أنه على الرغم أن واردات الصين من النفط الخام لشهر سبتمبر أيلول كانت أعلى من أغسطس آب عند 9.79 مليون برميل يوميا، فقد انخفضت اثنين بالمئة عن العام الماضي.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة “تعثر التعافي الأخير في واردات النفط في سبتمبر”، وأضافوا أن المصافي المستقلة لم تتمكن من الاستفادة من الحصص المتزايدة إذ أثر استمرار الإغلاق المتعلق بكوفيد على الطلب.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة إن حالة الضبابية إزاء سياسة مكافحة فيروس كورونا وأزمة العقارات في الصين يقوضان فعالية الإجراءات الداعمة للنمو، رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تجاوز التوقعات

    المصدر :
  • رويترز

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