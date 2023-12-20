استقرار أسعار النفط على ارتفاع طفيف

استقرت أسعار النفط على ارتفاع طفيف بعد جلسة تداول متقلبة اليوم الأربعاء مع قلق المستثمرين من اضطراب التجارة العالمية والتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات قوات الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران على سفن في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 79.70 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.22 دولار للبرميل عند التسوية.

وفي وقت مبكر من الجلسة، ارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار مع اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر في وقت تؤدي فيه الرحلات الأطول إلى زيادة كلفة النقل والتأمين.

لكن النفط قلّص بعض مكاسبه بعد أن أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وارتفاعا أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود، وإنتاجا محليا قياسيا للنفط.

وشكلت واشنطن أمس الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات شنها مسلحون يمنيون مدعومون من إيران شركات شحن كبرى على تغيير مساراتها، مما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.

وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة وبمواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعما لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

ويمر نحو 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. ومع ذلك، يقول محللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن، حيث يجري تصدير الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.