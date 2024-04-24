استقرار أسعار النفط عند مستويات 88 دولارا بعد تراجع الأسهم الأمريكية

استقرت أسعار النفط فوق 88 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وذلك بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.27 بالمئة، إلى 88.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.03 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6 بالمئة من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط.

ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان. وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون صدور بيانات رسمية عن مخزونات النفط والمنتجات عند الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وفي هذه الأثناء، لا يزال الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مشتعلا وشهد أمس الثلاثاء أعنف عمليات قصف خلال أسابيع على غزة فيما أفادت مصادر اليوم الأربعاء باستعداد إسرائيل لإخلاء رفح قبل شن هجوم على المدينة.