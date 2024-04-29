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استقرار أسعار النفط مع ترقب محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

منذ ساعة واحدة
آلات استخراج النفط الخام

آلات استخراج النفط الخام

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل الجاري، إذ خففت محادثات سلام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين قلصت بيانات التضخم الأمريكية توقعات خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للعقود الآجلة لشهر يونيو حزيران والتي تنتهي يوم الثلاثاء 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 88.99 دولار للبرميل. وانخفضت عقود يوليو تموز الأكثر نشاطا بمقدار 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.94 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.63 دولار للبرميل.

وقال مسؤول من حماس لرويترز أمس الأحد إن وفدا من حماس سيزور القاهرة اليوم الاثنين لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأول من مايو أيار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى مارس آذار، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند اثنين بالمئة. ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن تباطؤ نمو الأرباح الصناعية في الصين في مارس آذار أثر بشكل أكبر على توقعات الطلب على النفط، في أحدث علامة على ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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