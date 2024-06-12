استقرار أسعار النفط مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

استقرت أسعار النفط إلى حد بعيد اليوم الأربعاء بعد توقعات رئيسية أشارت إلى أن مخزونات النفط العالمية ستشهد انخفاضا في النصف الثاني من 2024، لكن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 15:18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.16 بالمئة إلى 82.05 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو حوالي 0.08 بالمئة لتبلغ 77.96 دولار.

وتراجعت الأسعار أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يتعرف بتحالف (أوبك+) إنهم سيقلصون تدريجيا تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي بواقع 3.7 مليون برميل لتبلغ 459.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاضها مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت أكثر من المتوقع بصعودها 2.6 مليون برميل إلى 233.5 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة قدرها 900 ألف.

لكن تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في عقود النفط قال إن، على المدى الطويل، الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أصدرت تحديثات لتوقعات التوازن العالمي بين العرض والطلب في 2024، إذ تتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية.

وأضاف فارجا أن التقارير الصادرة عن الجهات الثلاث تفترض ضغوطا محدودة على الأسعار تدفعها للهبوط في النصف الثاني من العام، مع كون توقع الوكالة الدولية للطاقة بالتراجع أكبر من توقعي أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، عززت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين، المنشورة اليوم الأربعاء، توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بحلول سبتمبر أيلول. ومن المقرر إعلان سياسة البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم مع توقعات بتثبت أسعار الفائدة.