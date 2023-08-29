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استقرار أسعار النفط وسط ترقب لبيانات أمريكية مهمة

منذ 17 ثانية
النفط

النفط

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استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع موازنة مخاوف انخفاض الطلب بفعل احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية للقلق من أن تؤثر عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت سنتين إلى 84.40 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلى 80.07 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الجمعة إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.

في هذه الأثناء، ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غرب كوبا أمس الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا. ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأمريكي.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس آب يوم الجمعة.

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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