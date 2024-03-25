استقرار أسهم أوروبا اليوم

استقرت أسهم أوروبا في بداية أسبوع عمل قصير نتيجة العطلات مع تقييم المستثمرين لمكاسب كبيرة حفزتها إشارات من بنوك مركزية كبرى على الاتجاه إلى التيسير النقدي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة اليوم الاثنين، ليحوم دون مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي. وحدت خسائر في أسهم شركات قطاع التجزئة من ارتفاع مدفوع بمكاسب في أسهم شركات السفر والترفيه.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي من 510 إلى 540 نقطة، مشيرا إلى تحسن محتمل في النمو الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية.

وتمثل التوقعات المعدلة ارتفاعا بنحو 6.0 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة عند 509.64.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات كبيرة، تراجع سهم دايركت لاين 12.3 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تنوي تقديم عرض آخر لشركة التأمين على المنازل والسيارات البريطانية بعد أن رفضت عرضين سابقين.

وقفز سهم المجموعة العقارية السويدية إس.بي.بي 12.4 بالمئة بعد أن قالت إنها ستعيد شراء الديون بخصم 60 بالمئة مقارنة بالقيمة الأصلية للديون، في محاولة لتهدئة المستثمرين في وقت تسعى فيه الشركة للتعامل مع ديون متراكمة بمليارات الدولارات.