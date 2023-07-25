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استقرار أسهم أوروبا بعد نتائج متباينة لأعمال الشركات

منذ ساعة واحدة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

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استقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة الرابحين بعدما تعهدت الصين بمزيد من الدعم لاقتصادها المتباطئ لكن النتائج المتباينة لأعمال الشركات حدت من المكاسب.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، بعد صعود الأسواق الآسيوية بفضل مؤشرات على مزيد من إجراءات التحفيز التي ستركز على دعم الطلب المحلي في الصين.

وقفز مؤشر قطاع التعدين 2.3 بالمئة متصدرا الرابحين في أوروبا مع صعود أسعار المعادن بفضل آمال في تحسن الطلب من الصين.

وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وريشمونت أكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم يونيليفر 5.1 بالمئة بعدما أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة نموا أكبر من المتوقع لمبيعاتها الفصلية في الوقت الذي رفعت فيه الأسعار مجددا لتعويض ارتفاع التكاليف.

لكن سهم باير انخفض 2.6 بالمئة بعدما خفضت شركة الأدوية الألمانية تقديراتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت خفض قيمة أصول بواقع 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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