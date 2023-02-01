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استقرار إنتاج النفط الروسي وصادراته رغم العقوبات الغربية

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2023 5:08 مساءً
النفط الروسي

النفط الروسي

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن الوضع المتعلق بإنتاج بلاده من النفط وصادراتها منه مستقر رغم سقوف الأسعار والعقوبات الغربية.

وأضاف متحدثا لقناة روسيا-24 بعد اجتماع عبر الإنترنت مع مجموعة وزراء تجمع أوبك+ المنتج للنفط أن مستوى أسعار النفط الحالي مقبول، في حين أن الطلب عليه ربما يتحسن مع تعافي الصين من جائحة كوفيد-19.

وحذرت الحكومة الروسية مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا.

وجاء هذا القرار بعد تأكيد وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا، من شأنه توفير 6 مليارات دولار سنويا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادا للنفط.

    المصدر :
  • رويترز

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