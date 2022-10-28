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استقرار اسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لمسار سياسات المركزي الأمريكي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2022 10:15 صباحًا
الذهب

الذهب

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استقرت أسعار الذهب في نطاق ضيق الجمعة، بعد أن ساد الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” الأسبوع المقبل والذي يحظى باهتمام كبير بحثا عن أي إشارات حول تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

ولم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وبلغت 1663.62 دولار للأوقية “الأونصة”، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1666.30 دولار

وقال مات سيمسون المحلل في سيتي إندكس “ساعد الدولار الضعيف والعوائد المنخفضة الذهب بالتأكيد على الابتعاد عن أدنى مستوياته، لكن هذا ليس سببا بعد في الإفراط في التفاؤل بشأن الذهب”.

وبينما من المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي عن زيادة أخرى قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، يتوقع المتعاملون زيادة بواقع نصف نقطة في ديسمبر\كانون الأول.

وأدى الرفع الحاد من قبل البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ مارس\آذار إلى انخفاض الذهب تسعة بالمئة هذا العام، لأنه زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، مع تعزيز الدولار في الوقت نفسه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 19.44 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 960.13 دولار لكنه ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1946.63 دولار لكنه يتجه نحو تراجع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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