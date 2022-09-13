استقرار اسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب استقرارا الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذرون بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وسجلت أسعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1724.19 دولار للأوقية “الأونصة”، ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار الاثنين وسط تراجع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، التي ستصدر، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب مقابل 8.5 بالمئة في يوليو تموز.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير شباط 2021.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 905.15 دولار والبلاديوم بنسبة 2.7 بالمئة إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7 بالمئة.