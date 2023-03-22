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استقرار الأسهم الأمريكية عند الفتح

منذ 3 دقائق
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

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استقرت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح، الأربعاء، قبيل إعلان نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد أسعار الفائدة والذي سيسعى فيه البنك لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتهدئة المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.59 نقطة، أي 0.03 بالمئة، عند الفتح إلى 32570.19 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.83 نقطة، أي 0.02 بالمئة، إلى 4002.04 نقطة بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 2.61 نقطة، أي 0.02 بالمئة، مسجلا 11857.50 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

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