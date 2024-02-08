استقرار الأسهم الأوروبية.. إليكم التفاصيل

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس بتسجيل أداء مستقر إذ جاءت خسائر لشركتي ميرسك العملاقة للشحن وأسترازينيكا للأدوية بسبب نتائج سلبية نسبيا في مقابل الأداء القوي لأسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بما فيها سهم يونيليفر.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 485.55 نقطة.

وقاد مؤشر السلع الشخصية والمنزلية الارتفاعات بين القطاعات بفضل قفزة في سهم يونيليفر بنسبة 3.3 بالمئة بعد إطلاق شركة صناعة الصابون دوف برنامجا لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار يورو وتسجيلها زيادة في المبيعات خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وزادت مكاسب القطاع بفضل ارتفاع سهم بريتيش أمريكان توباكو بنحو ستة بالمئة بعد أن فاقت أرباح شركة التبغ العملاقة تقديراتها لأرباح العام بأكمله.

وتصدرت أسهم شركات الرعاية الصحية ذات الثقل على المؤشر التراجعات وحدت من المكاسب بفعل هبوط سهم أسترازينيكا حوالى اثنين بالمئة بعد فشل شركة الأدوية البريطانية في تحقيق التقديرات للأرباح الفصلية.

وهوى سهم ميرسك 12.7 بالمئة بعد مخالفة شركة الشحن العملاقة التوقعات بشأن أرباح الربع الرابع وأشارت إلى أن أرباحها لعام 2024 ستكون أقل من مستويات العام الماضي في ظل وجود فائض في المعروض من سفن الحاويات.

وهبط سهم نظيرتها هاباج لويد الألمانية 10.4 بالمئة.