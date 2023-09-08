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استقرار الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع استمرت سبعة أيام

منذ 16 دقيقة
مؤشرات الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا الجمعة مع اقتناص المستثمرين لأسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا التي تراجعت بشدة بعد أن أدت مجموعة كبيرة من المخاوف شملت احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ اقتصاد أوروبا إلى التأثير سلبا على المعنويات هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية أمس الخميس 7\9\2023 في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير\شباط 2018.

وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8 بالمئة بعد أن تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني.

وبينما اتسمت التداولات الجمعة باستقرار نسبي، لا يزال المؤشر ستوكس 600 في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل لنحو 0.7 بالمئة مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وارتفع سهم سايبم 1.9 بالمئة بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.

    المصدر :
  • رويترز

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