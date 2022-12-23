الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استقرار الأسهم الأوروبية عند الفتح.. اليكم التفاصيل

منذ 42 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا الجمعة، إذ عوضت مكاسب أسهم شركات الرعاية الصحية تراجع بعض شركات السلع الفاخرة وأسهم التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.03 بالمئة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب 0.6 بالمئة في الأسبوع الأخير قبل عيد الميلاد، بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وأغلق المؤشر على انخفاض واحدا بالمئة أمس الخميس 22\12\2022 بعدما أثارت بيانات أظهرت قوة سوق العمل والاقتصاد في الولايات المتحدة مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” سيحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بقوة لفترة أطول.

وسجلت شركات قطاع التعدين ارتفاعا 0.4 بالمئة وجاءت الأفضل أداء بين مختلف القطاعات على ستوكس 600 اليوم.

إلا أن الدعم الأكبر لستوكس 600 جاء من شركات الرعاية الصحية، التي ارتفعت 0.3 بالمئة، بعد قفزة 4.9 بالمئة في سهم بافاريان نورديك إثر توقيع الشركة المصنعة للقاحات صفقة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وضغطت أسهم بعض شركات السلع الفاخرة التي تركز على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكرينج على المؤشر الرئيسي، وسط أنباء تفيد بأن الصين تتوقع تسجيل ذروة في إصابات كورونا في غضون أسبوع.

وهبط قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة متأثرا بخسائر أسهم الرقائق مثل إكسترون و”إيه.إس.إم.إل” القابضة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الليرة التركية مقابل الدولار
تراجع الليرة التركية عند 18.7 مقابل الدولار
الولايات المتحدة - روسيا
مسؤول بالخارجية الروسية: العلاقات مع الولايات المتحدة "في الرمق الأخير"
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال إلقاء كلمته في الكونغرس الأمريكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يعود الى كييف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشيف نصرت
كأس العالم قطر ٢٢
تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
عقد الزواج - تعبيرية
فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!