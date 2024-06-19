استقرار الأسهم الأوروبية عند الفتح

استقرت الأسهم الأوروبية عند الفتح الأربعاء إذ حدت خسائر أسهم الرعاية الصحية من المكاسب في حين واجهت الأسهم البريطانية ضغوطا بعد إعلان أحدث بيانات التضخم في بريطانيا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.25 نقطة، وكان قطاع الرعاية الصحية ضمن الأكثر تراجعا وانخفض 0.5 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر صعد مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم أكور 2.3 بالمئة.

في الوقت نفسه كشفت بيانات تصخم بريطانية أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة في مايو أيار لأول مرة منذ ثلاثة أعوام تقريبا. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.2 بالمئة في أحدث التداولات.

وهوى سهم إس.إم.إيه سولار تكنولوجي 29 بالمئة بعدما خفضت الشركة الألمانية الموردة لقطع محطات الطاقة الشمسية توقعاتها للأرباح بدعوى الضبابية السياسية.

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا مع غياب المتعاملين الأمريكيين لأن الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة بسبب عطلة عامة.