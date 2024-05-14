استقرار الأسهم الأوروبية قبل بيانات التضخم الأمريكية

لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة وتعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما قفز سهم شركة دليفري هيرو بفضل بيع شركة فودباندا‭ ‬التابعة لها في تايوان إلى أوبر.

وظل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا حتى الساعة 0717 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية وإدلاء باول بتعليقات اليوم الثلاثاء قبل أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء، وذلك في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقفز سهم دليفري هيرو 20 بالمئة بعد أن أعلنت شركة أوبر عن صفقة بقيمة 1.25 مليار دولار للاستحواذ على فودباندا في تايوان وشراء أسهم جديدة في الشركة الألمانية.

وزاد سهم مجموعة ألكون السويسرية للعناية بالعيون تسعة بالمئة بعد أرباح الربع الأول، كما صعد سهم سونوفا هولدينج لصناعة أدوات السمع ستة بالمئة بعد التوقعات بتسارع النمو في 2024.

وانخفض سهم رينميتال 5.5 بالمئة بعدما خالفت شركة تصنيع الأسلحة الألمانية التوقعات بشأن مبيعات وأرباح الربع الأول.

وهبط سهم شركة برنتاج الألمانية لتوزيع الكيماويات 7.8 بالمئة بعدما خفضت توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد اخفاقها في تحقيق تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول.