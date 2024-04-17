استقرار الأسهم الأوروبية مع التركيز على تقارير الأرباح الفصلية لشركات كبرى

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا اليوم الأربعاء، 17 نيسان/أبريل 2024، حيث تحركت قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، مع التركيز على تقارير الأرباح الفصلية لشركات بارزة مثل (إيه.إس.إم.إل) و(إل.في.إم.إتش) و(أديداس). يراقب المستثمرون أيضًا التطورات في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أسوأ يوم له في تسعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وستساعد تقارير أرباح الربع الأول في تقييم وضع الشركات في أوروبا على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، من المتوقع أن ينخفض مجمل الأرباح 12.1 بالمئة عن العام السابق.

ومن أكبر محركي السوق، سهم إيه.إس.إم.إل الذي انخفض 4.8 بالمئة ليقود قطاع التكنولوجيا إلى التراجع 1.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الهولندية عن حجوزات جديدة بأقل من المتوقع في تقرير أرباح الربع الأول.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم إل.في.إم.إتش اثنين بالمئة وساعد في الحد من خسائر المؤشر القياسي بعدما ارتفعت المبيعات الفصلية لأكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم ثلاثة بالمئة مما طمأن بعض المستثمرين القلقين بشأن آفاق القطاع وخاصة في الصين.

وقفز سهم أديداس 5.4 بالمئة مع رفع شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة توقعاتها لعام 2024 بعد إعلانها نتائج أولية بأفضل من المتوقع للربع الأول.