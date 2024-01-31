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استقرار الأسهم الأوروبية مع تبديد أسهم التكنولوجيا لمكاسب الرعاية الصحية

منذ 56 دقيقة
مؤشرات الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية بلا تغير الأربعاء مع تبديد الخسائر التي منيت بها أسهم قطاع التكنولوجيا للمكاسب السابقة الناجمة عن تقارير أرباح متفائلة، بينما أسهمت توقعات قوية صادرة عن شركة نوفو نورديسك لتصنيع الأدوية في ارتفاع أسهم بورصة كوبنهاجن إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند 485.67 نقطة ليسجل زيادة 1.4 بالمئة في شهر يناير كانون الثاني، وهو ثالث شهر من المكاسب.

وكان قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات الرابحة، إذ تقدم 0.5 بالمئة مدعوما بصعود سهم نوفو نورديسك 3.6 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بعد توقع أعلى الشركات قيمة في أوروبا أن تنمو هذا العام أيضا برقم في خانة العشرات.

ودفع ارتفاع السهم مؤشر أو.إم.إكس 20 في بورصة كوبنهاجن إلى مستوى قياسي مرتفع جديد، وأغلق مرتفعا 2.3 بالمئة.

وارتفع قطاع العقارات في أوروبا واحدا بالمئة مع صعود سهم شركة تاج إيموبيلين الألمانية 6.3 بالمئة بعدما رفع بنك إتش.إس.بي.سي تصنيفها إلى “شراء”.

وهبط قطاع التكنولوجيا الذي يضم أغلب شركات تصنيع الرقائق في أوروبا 0.6 بالمئة مقتفيا أثر خسائر شركات التكنولوجيا الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

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