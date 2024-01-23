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استقرار الأسهم الأوروبية وخسائر الرعاية الصحية تمحو أثر مكاسب التعدين

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الثلاثاء على استقرار بعدما محت خسائر أسهم شركات الرعاية الصحية إلى حد ما القفزة التي حققتها أسهم شركات التعدين، وسط ترقب لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 472.66 نقطة.

وقفزت أسهم شركات المعادن الصناعية والنفيسة 1.4 بالمئة لتكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات بدعم من صعود أسعار المعادن عقب تقرير كشف أن السلطات الصينية تدرس تعبئة نحو تريليوني يوان (278.98 مليار دولار) لتحقيق استقرار في سوق المعادن.

وارتفعت الأسهم الصناعية مدعومة بصعود سهم شندلر القابضة 2.2 بالمئة بعدما غيرت مجموعة جيفريز المالية توصيتها لسهم شركة صناعة المصاعد السويسرية إلى “شراء” من “احتفاظ”.

وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 0.36 بالمئة لتقوض أداء المؤشر الرئيسي.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على حركة المؤشر الأوروبي، تراجع سهم سواتش 3.4 بالمئة بعد أن فشلت أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم في بلوغ توقعات السوق لنتائجها في 2023.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور التقديرات الأولية لثقة المستهلك في منطقة اليورو .

    المصدر :
  • رويترز

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