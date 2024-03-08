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استقرار الأسهم الأوروبية

منذ 15 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا استقرارا اليوم الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية في أسبوع شهد ارتفاعات غير مسبوقة للأسهم الألمانية والفرنسية، في حين يعكف المستثمرون أيضا على تحليل تقرير الوظائف الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن توقعات السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومتقدما للأسبوع السابع على التوالي. بحسب وكالة رويترز.

وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى مرتفعا غير مسبوق اليوم، في حين وصل المؤشر داكس الألماني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة.

وصعد قطاع العقارات 2.1 بالمئة، ليقود مكاسب القطاعات.

وخسرت أسهم التكنولوجيا 1.6 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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