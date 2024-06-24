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استقرار الأسواق الأوروبية في بداية التعاملات

منذ 25 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات دون تغير يذكر اليوم الاثنين يعدما أدى انخفاض أسهم شركات التعدين إلى كبح المكاسب، وسط استمرار التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تجري الأسبوع‭‭ ‬‬المقبل.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.06 نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش مع هبوط أسهم شركات الموارد الأساسية ما يقرب من واحد بالمئة وسط تراجع أسعار المعادن.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات المكاسب في التعاملات المبكرة مع صعودها 1.2 بالمئة.

وسينصب التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدما لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه. وبدأ المؤشر الرئيسي في فرنسا تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.2 بالمئة.

وتراجع سهم زالاندو الألمانية 6.7 بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي تقييمه لشركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وقفز سهم هوكتيف للإنشاءات 6.6 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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