استقرار الاسهم الاوروبية قبل اجتماعات البنوك المركزية

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية الجمعة مع إحجام المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبل سلسلة اجتماعات لبنوك مركزية الأسبوع المقبل، فيما تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد نتائج أعمال ضعيفة من إل.في.إم.إتش الرائدة في القطاع.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا، إذ عوضت مكاسب حققها قطاع الطاقة أثر الخسائر في قطاعي تجارة التجزئة والرعاية الصحية.

وتراجع سهم إل.في.إم.إتش 1.1 بالمئة، وأعرب بعض المحللين عن خيبة أملهم حيال هوامش ربح الشركة، والتي نالت من بريق الأرباح التي تحققت في الربع الرابع.

وهوى سهم إتش آند إم 6.6 بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم انخفاض أكبر بكثير من المتوقع في أرباح التشغيل من سبتمبر\أيلول إلى نوفمبر\تشرين الثاني، بسبب ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلك.

وصعد سهم ساب 6.9 بالمئة في ظل توقعات للشركة السويدية المتخصصة في صناعة الطائرات ومعدات الدفاع والسيارات زيادة شحناتها في سوق أكثر استقرارا في الربع الأول، مع تسجيل أرباح تتماشى مع التوقعات.

ويشهد الأسبوع القادم اجتماعات بارزة للبنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.