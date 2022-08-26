الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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استقرار الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى الجمعة، قبل خطاب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنتظر على نطاق واسع في ندوة جاكسون هول.

ويترقب المتعاملون مؤشرات حول خطط المركزي الأمريكي للتشديد النقدي بهدف الحد من التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو قريب جدا من ذروة عقدين عند 109.29 التي سجلها في منتصف يوليو تموز، وفي أحدث تداولات خلال اليوم، كان مستقرا عند 108.470.

وقالت إستر رايشيلت محللة العملات لدى كومرتس بنك في مذكرة “من المرجح أن يركز (باول) على التحديات قصيرة المدى ويسعى إلى تبديد أي شكوك بشأن تصميم المركزي الأمريكي على الحد من التضخم”، ومن المقرر أن يحصل المركزي الأمريكي على تقريرين رئيسيين آخرين عن التضخم والمزيد من بيانات التوظيف قبل اجتماعه المقرر في 20-21 سبتمبر أيلول.

وفي أوروبا، أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى انخفاض التوقعات الاقتصادية، وأثقل كاهل اليورو والجنيه الإسترليني.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.17750 دولار أمريكي إذ توقعت الجهات التنظيمية المعنية في بريطانيا ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية 80 بالمئة، وحذرت من “أزمة” تحتاج إلى إجراءات حكومية عاجلة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 0.99865 دولار، وزاد الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين الياباني الذي سجل في أحدث تداول 136.900 ين للدولار.

    المصدر :
  • رويترز

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