استقرار الدولار مع تراجع توقعات رفع الفائدة

ظل الدولار مستقرا مقابل عملات رئيسية أخرى الثلاثاء بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وشهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غدا الأربعاء 11\10\2023 وبيانات التضخم الأمريكية الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.

وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.

وانخفض الين قليلا متخليا عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم العنف في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 147.7 للدولار.

واستقر الفرنك السويسري عند 0.9066 للدولار.

واستقر الشيقل الإسرائيلي عند 3.95 للدولار، مرتفعا قليلا عن أدنى مستوى في ثماني سنوات تقريبا، بعد أن وعد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 106.1.