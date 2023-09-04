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استقرار الذهب بدعم من رهانات وقف رفع الفائدة

منذ 36 دقيقة
الذهب

الذهب

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استقرت أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة خلال عطلة عيد العمال في أميركا اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأميركي، إذ أصبح المتعاملون أكثر ثقة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى على الأرجح من رفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1939.61 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال شهر عند 1952.79 دولار يوم الجمعة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1965.70 دولار. ومعظم الأسواق الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.

وراهن متعاملون يوم الجمعة على أن البنك المركزي الأمريكي انتهى على الأرجح من دورة رفع أسعار الفائدة بعد أن أشارت قفزة في معدلات البطالة في الولايات المتحدة ونمو الأجور بشكل معتدل إلى حدوث انفراج في أوضاع سوق العمل.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ومن المزمع أن يلقي سبعة مسؤولين على الأقل من البنك المركزي الأميركي خطابات هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.07 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 955.20 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1224.91 دولار.

 

    المصدر :
  • رويترز

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