استقرار الذهب مع ترقب قرارات أسعار الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب، الثلاثاء، ارتفاعا محدودا وسط حذر المستثمرين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1783.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1793.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين حاملي العملات الأخرى.

من المقرر أن يصدر الاحتياطي الاتحادي بيانا يحدد سياسته الساعة 1900 بتوقيت جرينتش غدا الأربعاء، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة كبيرة للغاية أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

كما سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر تشرين الثاني الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.34 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 998.51 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1894.75 دولار.