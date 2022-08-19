الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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استقرار الليرة التركية بعد تراجعها

منذ ساعة واحدة
الليرة التركية

الليرة التركية

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استقرت الليرة التركية مقابل الدولار الجمعة بعد أن اقتربت من مستويات متدنية قياسية في الجلسة السابقة، إذ صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة إلى 13 بالمئة.

هذا واستقرت العملة عند 18.1، دون تغير تقريبا عن إغلاق الخميس عندما وصلت لفترة وجيزة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر كانون الأول، بعد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قائلا إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 بالمئة واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات.

    المصدر :
  • رويترز

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