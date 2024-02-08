الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
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استقرار الليرة التركية مقابل الدولار

منذ 13 دقيقة
الليرة التركية مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار

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استقرت الليرة التركية مقابل الدولار الخميس، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي من توقعاته.

وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس الأربعاء 7\2\2024 عند 30.5830.

ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي في تقريره الصادر في نوفمبر\تشرين الثاني قد توقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 بالمئة بحلول نهاية 2024. وبلغ معدل التضخم السنوي 64.86 بالمئة في يناير\كانون الأول.

وكان من المقرر أن تقدم التقرير محافظة البنك السابقة حفيظة غاية أركان التي استقالت يوم الجمعة بغرض حماية أسرتها مما وصفتها بحملة تشويه إعلامية.

وكانت المحافظة السابقة قد رفعت أسعار الفائدة بقوة إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو\حزيران من أجل تهدئة التضخم. وتعهد فاتح قره خان النائب السابق للبنك والذي خلفها في المنصب بمواصلة تشديد السياسة.

وقال متعامل لدى أحد البنوك “توقعات السوق هي أن التضخم سيتراجع في اتجاه 45 بالمئة بعد أن بلغ ذروته عند ما يزيد قليلا عن 75 بالمئة في مايو، لذلك نتوقع أن نرى تعديلا محدودا بالرفع في توقعات البنك المركزي البالغة 36 بالمئة”.

    المصدر :
  • رويترز

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