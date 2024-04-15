استقرار المؤشر الأوروبي مع تراجع أسهم شركات الطاقة

أغلق مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي على استقرار الاثنين مع تراجع أسهم شركات الطاقة بفعل ضعف أسعار النفط وارتفاع أسهم قطاع الصناعات، بينما تابع المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة. وارتفعت أسهم قطاعي الصناعات والسيارات 0.8 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب، بعد أن قال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية إن تأثر المصنعين الألمان بنقص المواد تراجع.

ويترقب المستثمرون أي تطورات في الشرق الأوسط بعد أن شنت إيران هجوما انتقاميا على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، مما أثار خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة.

وارتفعت أسهم شركات الدفاع 0.8 بالمئة لتحذو حذو نظيراتها الأمريكية.

وانخفضت أسعار النفط بما يزيد على واحد بالمئة مع تقليل السوق من خطر اندلاع صراع أوسع في المنطقة بعد الهجوم الإيراني، مما دفع أسهم شركات الطاقة للانخفاض 1.5 بالمئة.