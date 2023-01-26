استقرار النفط مع انتظار المزيد من الوضوح بشأن الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الخميس، بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن الإمدادات، بما في ذلك اجتماع أوبك+ وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة الروسية.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 86.28 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4 بالمئة، لتصل إلى 80.46 دولار للبرميل.

وقال محللون في سيتي جروب في مذكرة اليوم الخميس “السوق تنتظر المزيد من الوضوح بشأن الحظر الأوروبي المرتقب على المنتجات الروسية المكررة وما يليه من تعديل في التدفقات، بينما يتوجه مندوبو أوبك+ إلى اجتماعهم المقبل”.

وأضاف المحللون “الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المكررة يظل مصدرا كبيرا للقلق بالنسبة للسوق، مع توقع حدوث اضطرابات واسعة النطاق”.

وطرأ تغير طفيف على أسعار النفط بعد أن أظهرت البيانات زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني. ويقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل.

لكن على الرغم من هذا فإن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021.

ويؤدي ارتفاع المخزونات إلى الحد من مكاسب الأسعار لأنه يعكس ضعف الطلب على الوقود، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقا من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كما قالت مصادر في أوبك+ إن المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، من المرجح أن تبقي على مستويات الإنتاج الحالية في الاجتماع المقرر عقده في الأول من فبراير شباط.