استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

أشارت بيانات لمشغلي خطوط الأنابيب الى استقرار تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا الاثنين، مع بقاء تدفقات الغاز باتجاه الشرق عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى بولندا من ألمانيا متوقفة.

وأظهرت بيانات من مشغل نظام النقل الأوكراني أن طلبات نقل الغاز الروسي إلى سلوفاكيا من أوكرانيا عبر نقطة فيلكي كابوساني الحدودية بلغت 36.5 مليون متر مكعب، في تغير لا يذكر عن اليوم السابق.

غازبروم الروسية ذكرت أنّها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، دون تغيير عن مستويات الأحد.

في السياق، أظهرت بيانات من مشغل خط الأنابيب جاسكيد أن تدفقات الخروج عند نقطة قياس مالنو على الحدود الألمانية لخط أنابيب يامال ظلت عند الصفر صباح اليوم الاثنين، مثلما كانت منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

كما ظلّت تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، عند الصفر منذ نهاية أغسطس آب بعد إغلاق خط الأنابيب للصيانة.

وقالت موسكو إنها غير قادرة على إعادة تشغيل خط الأنابيب، لكنه تضرر بعد ذلك بسبب ما يُشتبه بأنه أعمال تخريب.