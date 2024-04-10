استقرار سعر الذهب بين مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل الجاري، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2373.50 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس آذار الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4 بالمئة مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7 بالمئة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز “إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل”.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في مارس آذار المقرر نشره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1088.75 دولار.