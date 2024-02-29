استقرار سعر الذهب مع ترقب تقرير التضخم الأميركي

استقرت أسعار الذهب الخميس في وقت يحجم في المتعاملون عن اتخاذ أي مواقف جديدة قبيل نشر بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم قد تقدم المزيد من المؤشرات عن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.42 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2045.00 دولارا.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية على أساس شهري حتى الآن، بعد أن سجلت انخفاضا 1.2 بالمئة في يناير\كانون الثاني.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى المركزي الأمريكي.

وقال مسؤولون من المركزي الأمريكي هذا الأسبوع إنه لا يزال هناك طريق يتعين المضي فيه للوصول بالتضخم للمستهدف عند اثنين بالمئة لكن الباب مفتوح لخفض أسعار الفائدة والذي من المرجح أن يكون في وقت لاحق من هذا العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وقفز مؤشر الدولار 0.6 بالمئة وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس منذ بداية فبراير\شباط وحتى الآن.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، فيما يقلل صعود عوائد السندات من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.53 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 882.51 دولار وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 935.93 دولار.