استقرار طلبيات المصانع الامريكية في اغسطس

لم تسجل الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة تغيرا في أغسطس\آب في ظل تراجع الطلب على معدات النقل، لكن المكاسب القوية لقطاعات أخرى تشير إلى القوة الكامنة في قطاع التصنيع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء إن استقرار طلبيات المصانع، والذي تطابق مع توقعات خبراء الاقتصاد،، أعقب انخفاضا بلغ واحدا بالمئة في يوليو تموز. وارتفعت الطلبيات 13.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب.

وقيَّد طلبيات المصانع في أغسطس آب انخفاض بواقع 1.1 بالمئة في الطلب على معدات النقل، مما عكس انخفاضا 18.5 بالمئة في حجوزات الطائرات المدنية. وتراجعت طلبيات السيارات 0.2 بالمئة.

لكن طلبيات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية زادت 0.7 بالمئة. وزادت طلبيات المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية 1.6 بالمئة، كما ارتفع الطلب على الآلات والمنتجات المعدنية الأولية.