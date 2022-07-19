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استقرار في أسعار الذهب مع اقتراب اجتماعات بنوك مركزية

منذ 6 دقائق
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استقرت أسعار الذهب اليوم الواقع في 19 تموز 2022 مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1704.80 دولار.

وانخفض الدولار 0.5 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 بالمئة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو تموز. ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.75 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 862 دولار بينما زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1878.13 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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