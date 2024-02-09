استقرار في أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة الجمعة مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأوقية.

وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 فبراير\شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.

وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6 بالمئة إلى 892.26 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.63 دولار.