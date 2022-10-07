الجمعة 11 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |
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استقرار في اسعار النفط قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية

منذ ساعتين
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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استقرت أسعار النفط الجمعة قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية مهمة بعد صعودها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بعد قرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بخصوص أهداف الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 94.31 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 88.40 دولار للبرميل بعد أن بلغت 98.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر\أيلول.

وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.

وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس\آب.

ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من إعلان أوبك+ عن خفض أكبر لإنتاج النفط.

والخفض الذي قررت أوبك+ تطبيقه هو الأكبر منذ 2020 ويأتي قبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي، وسيضغط هذا القرار على سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.

    المصدر :
  • رويترز

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