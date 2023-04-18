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استقرار في اسعار النفط وسط ترقب لبيانات اقتصادية صينية

منذ 39 دقيقة
التنقيب عن النفط

التنقيب عن النفط

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استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعد انخفاضها باثنين في المئة في الجلسة السابقة، وسط ترقب لبيانات اقتصادية صينية بحثا عن مؤشرات على تعاف اقتصادي.

واستقر خام برنت عند 84.76 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 80.88 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار أمس الاثنين 17\4\2023 مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة في مايو\أيار، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.

ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي، كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء 18\4\2023.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشكل ارتفاع الطلب القادم من الصين الجانب الأكبر من إجمالي نمو الطلب لعام 2023.

لكنها حذرت من أن التخفيضات التي أعلنها منتجو أوبك+ قد تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تلحق ضررا بالمستهلكين وبتعافي الاقتصاد العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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