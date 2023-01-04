استقرار في اليورو.. والعملات عالية المخاطر تتعافى

استقر اليورو اليوم الأربعاء، وتعافت العملات عالية المخاطر بفضل التفاؤل بأن يعزز رفع الصين قيود “كوفيد” من النمو. في حين تحول تركيز المستثمرين إلى البيانات الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

كان اليورو قد خسر واحدًا بالمئة أثناء الليل في أكبر نزول له في أكثر من شهرين، بعد تراجع أكبر من المتوقع للتضخم الألماني، لكنه ارتفع من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ليسجل 1.0570 دولار في التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار الأسترالي واحدا بالمئة إلى 0.6800 دولار بعد خسائره أثناء الليل، وارتفع اليوان 0.4 بالمئة إلى 6.8913 أمام الدولار في طريقه للعودة إلى مستواه أمس الثلاثاء، وكان الأعلى في أربعة أشهر.

فيما تحدثت وسائل الإعلام الرسمية في الصين عن “انتصار نهائي” على الجائحة مما عزز مراهنات السوق على أنه لا سبيل للرجوع عن تخفيف القواعد في الصين وإعادة فتح البلاد.

وزاد الين 0.1 بالمئة إلى 130.83 أمام الدولار.

إلى ذلك، ارتفع مؤشر الدولار واحدًا بالمئة أمس الثلاثاء إلى 104.73 بسبب تراجع اليورو في الأغلب، وتراجع بعض الشيء اليوم الأربعاء إلى 104.57. ولامس الجنيه الإسترليني 1.1973 دولار.