استقرار في سوق العملات.. إليكم التفاصيل

سادت حالة من الهدوء في سوق العملات الخميس مع تماسك الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت ينتظر فيه المتعاملون المزيد من البيانات من أكبر اقتصاد في العالم بحثا عن مؤشرات حول اتجاه سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأعادت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الثلاثاء، وأظهرت ارتفاعا أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي، إشعال المخاوف من أن التضخم قد يستمر، مما جعل المستثمرين يعيدون تقييم فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو حزيران كما كان متوقعا في السابق.

ووفقا لتطبيق احتمالية تحريك سعر الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، لا تزال الأسواق ترى فرصة بنسبة 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، انخفاضا من 71 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع. بينما تبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة في شهر يوليو تموز نحو 83 بالمئة.

وفي ظل التوقعات بأن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، يتحول التركيز إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك “ليس بعيدا” عن اكتساب الثقة اللازمة لبدء تيسير السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس بحثا عن مزيد من المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.

وقبيل صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 0.1 بالمئة إلى 102.85.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 147.89 ين، إذ لا يزال من غير المؤكد اتجاه بنك اليابان للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس آذار.

وقالت مصادر لرويترز إن المركزي الياباني سيناقش إنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين الشركات الكبرى عن نتائج قوية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور غدا الجمعة، وذكرت تقارير بالفعل أن العديد من أكبر الشركات في البلاد وافقت بالكامل على مطالب النقابات بزيادة الأجور.

وانخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0942 دولار، قبل تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الخميس.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2792 دولار. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء 13\3\2024 أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في يناير\كانون الثاني بعد دخوله في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.

وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 73092.00 دولارا بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 73678 دولارا في الجلسة السابقة، وانخفضت عملة إيثر 0.72 بالمئة إلى 3963.70 دولار.