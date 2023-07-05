الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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استقرار للدولار.. والأنظار نحو محضر اجتماع "الاتحادي"

منذ 4 ساعات
الدولار

الدولار

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ظل الدولار قريبًا من منتصف نطاق تحركاته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء، إذ تتجه أنظار المتعاملين إلى صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لاستقاء مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى منها اليورو والين، ليسجل 103.02 بعد تحركه بين 103.75 و102.75 منذ أوائل يونيو حزيران.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0886 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6690 دولار أمريكيا، متمسكا بتقدمه في الجلسة السابقة 0.32 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الذي سجل 7.231 للدولار في التعاملات الخارجية بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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